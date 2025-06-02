Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.T.Y. (29) idaresindeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Irmak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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