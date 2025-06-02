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        Artova'da trafik polisleri denetim yaptı

        Tokat'ın Artova ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetimlerini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:54
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        Artova'da trafik polisleri denetim yaptı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetimlerini arttırdı.

        İlçe emniyet amirliği trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek trafik kazalarında olası can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimler yapılıyor.

        Öte yandan ekipler şehirler arası otobüsler ve yolcu minibüslerinde emniyet kemeri kullanımının önemi ve kaza sonrası etkileri konusunda sürücülere bilgilendirmeler bulundu.

        Denetimlerin bayram boyunca da süreceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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