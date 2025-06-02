Artova'da trafik polisleri denetim yaptı

Öte yandan ekipler şehirler arası otobüsler ve yolcu minibüslerinde emniyet kemeri kullanımının önemi ve kaza sonrası etkileri konusunda sürücülere bilgilendirmeler bulundu.

İlçe emniyet amirliği trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek trafik kazalarında olası can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimler yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.