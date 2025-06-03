Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Türk ve Japon bilim insanları doğadan topladıkları keneleri Tokat'taki laboratuvarda inceledi

        EKBER TÜRKOĞLU - Türk ve Japon bilim insanları, Tokat ve Sivas'ta hastalık bulaştırma potansiyeli olan kene türlerinin yayılım gösterdiği alanları haritalandırmak için saha çalışmasının ardından laboratuvar ortamında çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ve Japon bilim insanları doğadan topladıkları keneleri Tokat'taki laboratuvarda inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Türk ve Japon bilim insanları, Tokat ve Sivas'ta hastalık bulaştırma potansiyeli olan kene türlerinin yayılım gösterdiği alanları haritalandırmak için saha çalışmasının ardından laboratuvar ortamında çalışma yürüttü.

        Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı'nın paydaş olarak yer aldığı, Japonya ile gelişmekte olan ülkeler arasında küresel sorunları çözmeyi amaçlayan uluslararası ortak araştırmaları destekleyen bir Japon hükümet programı olan SATREPS projesi kapsamında, Sivas ve Tokat'ta kene faunasının tespiti, kene türlerinin dağılım haritasının oluşturulması ve dağılımın iklimsel veriler kullanılarak değerlendirilmesi, olası kene kaynaklı patojenlerin saptanması amacıyla üçüncü kez saha çalışması yapıldı.

        Çalışmada 4'ü Japon olmak üzere 11 bilim insanı yer aldı.

        Saha çalışmasında toplanılan kenelerin tür teşhisleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ​​​​​​​Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarı'nda yapıldı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Sağlık Bakanlığınca koordine edildiğini söyledi.

        Keskin, projenin Japon bilim insanları ile yaklaşık 5 yıldır devam eden bir proje olduğuna dikkati çekti.

        Proje ile kene kaynaklı hastalıkların izlenmesi ve risk haritalarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Keskin, "Çalışmaların bir kısmı keneler üzerine yoğunlaştı. Özellikle hangi kene türlerinin hastalık taşıyıcısı olduğu araştırıldı ayrıca Tokyo Üniversitesi ve Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü'nden akademisyenler de projeye katkı sağladı." dedi.

        - "Arazi çalışmalarında 1000'in üzerinde kene örneği topladık"

        Tokat ve Sivas'ta yaklaşık bir haftadır devam eden saha çalışmaları hakkında bilgi veren Keskin, şöyle konuştu:

        "Kenelerin kan emmemiş bireylerine öncelik vererek, Tokat ve Sivas'ta belirlenen lokasyonlarda vektör potansiyeli olan keneleri toplamaya çalıştık. Çayır ve otlaklardan, çiftlik hayvanlarından örnekler topladık. Son dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yoğunlaştığı bu bölgeye özel önem verdik. Arazi çalışmalarında 1000'in üzerinde kene örneği topladık. Şu ana kadar dört cinse ait tür tespit ettik. Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus ve Haemaphysalis. Bunlar beklenen yaygın türlerdir. KKKA açısından vektörel öneme sahip Hyalomma cinsi kenelerin özellikle sığırlar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Çalışmalar halen devam etmekte olup, sonraki aşamalar Sağlık Bakanlığı uhdesinde devam edecek."

        Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü'nden Dr. Kandai Doi ise "Sahadan dört cinse ait yüzlerce kene topladık. Özellikle hastalık bulaştırma potansiyeli olan türlere odaklanarak riskli bölgeleri gösteren bir dağılım haritası oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Artova'da trafik polisleri denetim yaptı
        Artova'da trafik polisleri denetim yaptı
        Tokat'ta çıkan yangında 30 ton saman yandı
        Tokat'ta çıkan yangında 30 ton saman yandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil takla attı; öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı
        Otomobil takla attı; öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
        Tokat'ta dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı