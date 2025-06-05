Kurban Bayramı'na doğru
Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.
Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.
Tokat Garnizon Şehitliğini ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.
Tokat Valisi Abdullah Köklü ve protokol üyeleri de şehitliği ziyaret ederek dua etti.
Erenler Mezarlığında da vatandaşlar, Kur'an okudu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.