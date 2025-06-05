Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.

Tokat Garnizon Şehitliğini ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve protokol üyeleri de şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Erenler Mezarlığında da vatandaşlar, Kur'an okudu.