Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Tokat'ın Artova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Artova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AVP 289 plakalı otomobil, Artova-Zile kara yolu Bayırlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada E.C, A.C, S.C, Ç.C, G.C. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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