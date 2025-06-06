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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 02:03 Güncelleme: 06.06.2025 - 02:03
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AVP 289 plakalı otomobil, Artova-Zile kara yolu Bayırlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada E.C, A.C, S.C, Ç.C, G.C. ve S.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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