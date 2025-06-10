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        Tokat'ta veliler çocuklarının eğitim gördüğü okulda bilgi yarışmasına katıldı

        Tokat'ta veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulda bilgi yarışmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:08
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        Tokat'ta veliler çocuklarının eğitim gördüğü okulda bilgi yarışmasına katıldı
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        Tokat'ta veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulda bilgi yarışmasına katıldı.

        Fatih İlkokulu'nda eğitim gören çocukların velileri arasında bilgi yarışması için 8 grup oluşturuldu.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmada 20 genel kültür sorusu soruldu.

        Yarışmada 1/H sınıfı öğrencilerinin velilerinden Bekir Binbaş, Ebru Kurtalan, Birgül Okur ve Fatma Özüpak'tan oluşan grup birinci oldu.

        Birinci olan gruba okul yönetimi tarafından kahve fincan seti hediye edildi.

        Ebru Kurtalan, AA muhabirine, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Enerjimizi yükselttik, inandık. Böyle güzel bir etkinlik yaptığı için müdürümüz Murat beye teşekkür ediyorum. Okulumuz ve bizim için değişik bir anı olarak kaldı. Çocuklarımızın önünde yarışmak bana çok heyecan kattı. İnşallah evlatlarımız bizim başarılarımızı görüp, onlar da başarılı olmak için çaba gösterir." ifadesini kullandı.

        Birgül Okur da güzel bir anı olduğunu dile getirdi.

        Fatma Özüpak ise yarışmanın ardından çocukların kendilerine sarılmasının her şeye bedel olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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