Tokat'ta veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulda bilgi yarışmasına katıldı.

Fatih İlkokulu'nda eğitim gören çocukların velileri arasında bilgi yarışması için 8 grup oluşturuldu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmada 20 genel kültür sorusu soruldu.

Yarışmada 1/H sınıfı öğrencilerinin velilerinden Bekir Binbaş, Ebru Kurtalan, Birgül Okur ve Fatma Özüpak'tan oluşan grup birinci oldu.

Birinci olan gruba okul yönetimi tarafından kahve fincan seti hediye edildi.

Ebru Kurtalan, AA muhabirine, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Enerjimizi yükselttik, inandık. Böyle güzel bir etkinlik yaptığı için müdürümüz Murat beye teşekkür ediyorum. Okulumuz ve bizim için değişik bir anı olarak kaldı. Çocuklarımızın önünde yarışmak bana çok heyecan kattı. İnşallah evlatlarımız bizim başarılarımızı görüp, onlar da başarılı olmak için çaba gösterir." ifadesini kullandı.