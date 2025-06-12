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        Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yaşayan 30 yaşındaki Bircan Menevşe, dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenerek öğrendiği sepet örme işinde ustalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:37
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        Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yaşayan 30 yaşındaki Bircan Menevşe, dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenerek öğrendiği sepet örme işinde ustalaştı.

        Menevşe, köydeki evlerinde, vefat eden dedesinin kullandığı 30'a yakın sepetten etkilenerek sepet örme işine merak sardı.

        Bu konuda sepet ustalarını gözlemleyerek, videolar izleyerek kendisini geliştiren Menevşe, 2 yılda yaklaşık 300 sepet örüp kendisine gelir kapısı oluşturdu.

        Atık gazete kağıtlarını da sepet örerek değerlendiren Menevşe, kurumlarca açılan kurslarda kursiyerlere de sepet örme eğitimi veriyor. Menevşe'nin ördüğü sepetler hediyelik ve süs eşyası olarak kullanılıyor.

        Bircan Menevşe, AA muhabirine, sepet örmeye 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

        Çocukluk yıllarından bu yana dedesinden kalan sepetlerden etkilendiğini belirten Menevşe, "Ömre şahitlik etmiş birçok sepet var. Yıllardır dikkatimi çekiyordu. Bu sepetleri normal yaşam alanlarında kullanıma çevirmek istiyordum. Böylece sepet yolculuğu başladı. Kendim sepetin yapılışına bakarak ve birkaç noktadan bilgiler alarak başladım. Kendi kendime öğrendim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        - "Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz"

        Sepetlerin yapımında emeğin çok olduğuna dikkati çeken Menevşe, şunları kaydetti:

        "Sepetleri paket kağıdı, gazete kağıdından ve ambalaj kağıdından yapıyoruz. Sepet yapımının birçok aşaması var. Belli aralıkta kesiyoruz kağıtları. Sonrasında şiş yardımıyla sarıp boyama aşamamız var. Boyama aşamasından sonra kurutma aşaması bu aşamadan sonra nemlendirip örme aşaması var. Aslında bir bebeği büyütmek gibi. Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz. Sepet yapma zamanım boyutuna ve ölçüsüne göre değişiyor. Küçük ürünü bir günde çıkarabiliyoruz. Bir sepeti çıkarmamız bir günümüzü ya da bir haftamızı alabiliyor. Çıkardığımız ürünün boyuna göre değişiyor."

        Menevşe, sepetlerin boyutuna göre fiyatlandırıldığını, fiyatların ise 1000 ila 10 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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