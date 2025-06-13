Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. (43) idaresindeki 60 AGZ 506 plakalı otomobil, Çevre Yolu Derbent Mahallesi'nde elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E.Ö. (10) ve A.G. (42) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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