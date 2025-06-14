Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serpil Elbaş (40) idaresindeki 60 EA 398 plakalı otomobil, Pazar-Zile kara yolu Beşevler köyünde su kanalına devrildi.
Kazada ağır yaralanan Elbaş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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