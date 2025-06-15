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        Tokat'ta çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:44
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        Tokat'ta çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Gültepe köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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