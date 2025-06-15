Tokat'ta çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Gültepe köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
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