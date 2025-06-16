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        TOGÜ'de üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:47
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        TOGÜ'de üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 7 bin 500 tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin Tokat ve bölge tarımına sağladığını belirterek, "Karayaka koyununun ıslahı, kurutma tesisi projesi, fide dağıtımı, arıcılık faaliyetleri ve çiftçi eğitimleri gibi uygulamaları devam ediyor. Tarımsal üretimi geliştirmek ve bölgemizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Tören sonunda Vali Abdullah Köklü ve Yılmaz seraları gezdiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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