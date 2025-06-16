Erbaa'da haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Çamlık Korupark'ta, sinek, sivrisinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaa Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve mesire alanlarında ilaçlama çalışması yaptı.

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