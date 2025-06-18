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        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni

        Tokat'ta özel gereksinimli çocukların mezun olması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:20
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        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni
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        Tokat'ta özel gereksinimli çocukların mezun olması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı erken çocukluk biriminde eğitim gören özel gereksinimli 8 çocuk için mezuniyet programı düzenlendi.

        Programda çocuklar ve aileleri çeşitli oyunlar oyandı, okul yöneticileri pasta kesti, çocuklara karne ve çeşitli hediyeler verildi.

        Erken çocukluk birimi öğretmeni Ayşenur Sağıroğlu, AA muhabirine, 3 senedir erken çocukluk yürütücülüğünü yaptığını söyledi.

        Birimlerinde 0-36 aylık çocuklara ve ailelerine eğitim verdiklerini belirten Sağıroğlu, "İlk olarak Tokat'ta kuruldu. Sadece çocuk değil, anne, baba, kardeş, anneanne ve dede de derslere aktif şekilde katılıyor. Ders sırasında ben uygulama yapıyorum, aile gözlemliyor, daha sonra evde uygulamaları gerçekleştiriyorlar. Evde çektikleri videolar üzerinden çocukların gelişimlerini takip ediyoruz." dedi.

        Bu yıl birimlerinde 8 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Sağıroğlu, "Artık üst kademeye, anaokul kısmına gidecekler. 3 öğrencimizi kaynaştırma sürecine yönlendirdik, 5 öğrencimiz de özel eğitim kurumlarımızda eğitim almaya devam edecek." diye konuştu.

        Velilerden Sevi Buzludere de 3,5 yaşındaki kızının 2 yıldır eğitim aldığını dile getirerek, "Kızıma down sendromu teşhisi konulduğunda ailece kaygılarımız vardı. Çocuğumuzun gelişimi üst düzeyde arttı. Konuşmasında artılarımız oldu. Dışa dönüklüğü daha arttı." ifadelerini kullandı.

        Ayşegül Gençer de çocuğunun işitme engelli bir birey olduğuna işaret ederek, "Okula ilk geldiğimizde çok fazla sıkıntılarımız vardı. Konuşmamız sıkıntılıydı ama şu an Ayşegül hanımın ve okulumuzun verdiği destekle gayet güzel ilerledik. Davranış bozukluklarımız düzeldi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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