Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni

Tokat'ta özel gereksinimli çocukların mezun olması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı erken çocukluk biriminde eğitim gören özel gereksinimli 8 çocuk için mezuniyet programı düzenlendi.

Programda çocuklar ve aileleri çeşitli oyunlar oyandı, okul yöneticileri pasta kesti, çocuklara karne ve çeşitli hediyeler verildi.

Erken çocukluk birimi öğretmeni Ayşenur Sağıroğlu, AA muhabirine, 3 senedir erken çocukluk yürütücülüğünü yaptığını söyledi.

Birimlerinde 0-36 aylık çocuklara ve ailelerine eğitim verdiklerini belirten Sağıroğlu, "İlk olarak Tokat'ta kuruldu. Sadece çocuk değil, anne, baba, kardeş, anneanne ve dede de derslere aktif şekilde katılıyor. Ders sırasında ben uygulama yapıyorum, aile gözlemliyor, daha sonra evde uygulamaları gerçekleştiriyorlar. Evde çektikleri videolar üzerinden çocukların gelişimlerini takip ediyoruz." dedi.

Bu yıl birimlerinde 8 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Sağıroğlu, "Artık üst kademeye, anaokul kısmına gidecekler. 3 öğrencimizi kaynaştırma sürecine yönlendirdik, 5 öğrencimiz de özel eğitim kurumlarımızda eğitim almaya devam edecek." diye konuştu.