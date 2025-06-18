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        TOGÜ'de "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yeniler Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:36
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        TOGÜ'de "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yeniler Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere doğa içinde hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı sunan kamp, renkli anlara sahne oldu.

        Yılmaz, öğrenci topluluklarının bu tür faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmalarını her zaman destekliyoruz. Taşlıçiftlik Yerleşkemizin 'Spor Dostu Kampüs' unvanı da bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Kamp etkinliği, öğrencilerimizin doğayla bağ kurmaları, birlikte vakit geçirmeleri ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeleri açısından çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, üniversite yaşamını sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal gelişim açısından da zenginleştiriyor. Üniversite olarak gençlerimizin her yönüyle gelişmesini önemsiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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