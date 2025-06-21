Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağında hasat sürüyor

Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağının hasadı devam ediyor.

Tokat Ziraat Odaları İl Koordinatörü Arif Yılmaz Köksal, AA muhabirine, il genelinde bağ yaprağı hasadının sürdüğünü söyledi.

İl genelinde yaprak hasadının ağustos ayının ortalarında biteceğine dikkati çeken Köksal, "Coğrafi işaretli yaprağımızda ikinci hasadı yapıyoruz. Yaprak hasadında genel olarak kadınlar çalışıyor. İl genelinde 1500 kadın işçimiz yaprak hasadı yapıyor. 70 bin dekarlık alanda yaprak üretimimiz var. Bu sene 30 bin ton üretim bekliyoruz." dedi.

Tokat genelinde yaklaşık 10 bin ailenin geçimini yapraktan sağladığını dile getiren Köksal, yılda 1000 tondan fazla yaprağı Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere de gönderdiklerini belirtti.

Gökçeli beldesinde yaprak üreticisi olan Murat Demirel, 20 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, "Bağlar nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilendi ama şimdi çok güzel oldu. Benim 60 dönümlük bağım var. 30 ton civarında yaprak bekliyorum." ifadesini kullandı.