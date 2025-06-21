Pazar ilçesinde arpa hasadı başladı

Kontrollerde biçerdöver operatörleri ve çiftçiler, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Üreticilerle denetleme yaparak dane kayıplarının önüne geçeceklerini belirten Kapar, tüm operatörlerin gerekli eğitimleri aldığını, üreticiyi hiçbir alanda yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, bu yılın hububatta bereketli bir yıl olduğunu, yerli çeşitlerle ekilen deneme alanlarından ortalama üzerinde verim beklediklerini söyledi.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöver kontrolleri ile hasatta dane kayıplarını inceledi.

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