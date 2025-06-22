Tokat'ta çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde Hatun Tokgöz'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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