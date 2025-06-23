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        Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri Ankara'yı gezdi

        Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğr​​​​​​​encileri için Ankara gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:32
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        Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri Ankara'yı gezdi
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        Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğr​​​​​​​encileri için Ankara gezisi düzenlendi.

        Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri için Ankara'ya iki günlük teknik ve kültürel bir gezi düzenlendi. Gezi boyunca öğrenciler, savunma sanayi kuruluşlarından kamu kurumlarına, gözlemevinden Demokrasi Müzesine kadar birçok önemli durağı ziyaret etti.

        İlk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hacı Bayram Veli Camii, ASELSAN, Yongatek Teknoloji ve Kreiken Rasathanesi gibi duraklarda öğrenciler, milli teknoloji, yazılım geliştirme ve bilimsel gözlem konularında önemli deneyimler kazandı.

        İkinci gün ise öğrenciler, Anıtkabir, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Şehitler Müzesini ziyaret etti. Özellikle müze ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı, öğrenciler, milletimizin 15 Temmuz'daki kahramanlık hikayesini yerinde dinleyerek derin bir farkındalık kazandı.

        T3 Vakfı Tokat Sorumlusu Furkan Çetinkaya, bu tür gezilerin öğrencilerin hem mesleki hem de milli bilinç gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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