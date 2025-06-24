Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-23 Haziran'da vücuduna kene yapışan 26 kişi başvurdu. Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 19'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuğun tedavisi yoğun bakımda, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.