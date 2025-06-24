Artova Belediyesince asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Artova ilçesinde belediyece asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince altyapı çalışmaları tamamlanan Kızılca Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Artova Belediye Başkanı Ali Güner, yaptığı açıklamada, "Kızılca Mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 2 kilometrelik yolumuzun sıcak asfalt çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayıp ilçemizdeki şehir içi ulaşım konforunu artıracağız. Bu süreçte bizlere gereken anlayışı ve sabrı gösterdiği için çok değerli Artovalı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, durmadan yorulmadan ilk günkü hevesle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum." dedi.