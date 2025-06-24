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        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde hedef hasta kapasitesini artırmak

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde hasta kapasitesi artırılmak isteniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:05
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        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde hedef hasta kapasitesini artırmak
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde hasta kapasitesi artırılmak isteniyor.

        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, sahip olduğu yüksek teknolojik cihazlarla uzun süren diş tedavilerinin süresini kısaltarak vatandaşlara konusunda uzman akademisyenler tarafından hizmet sağlıyor.

        Randevulu ya da randevusuz başvuruların tamamının çok kısa sürede sonuçlandırıldığı hastanede, diş ölçüm ve kalıp alma süreçlerinde öğürme refleksine bağlı hasta konforunu olumsuz etkileyen durumlar, kuruma kazandırılan yeni cihazlarla ortadan kaldırılmış durumda. Günlük 100 ilk muayene hasta girişi ve 1000 hasta tedavisinin gerçekleştirildiği hastane, çok daha fazla hastaya hizmet verebiliyor.

        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce, hem günlük ilk muayene başvuru sayıları hem de günlük tedavi sayıları noktasında, 2024'e göre en az yüzde 50'ik bir hasta sayısı artışı hedeflediklerini belirtti.

        Fakültede tedavi ve eğitim alanında son teknolojik cihazları kullanmaya başladıklarına işaret eden Yüce, şöyle devam etti:

        "2024 yılında günlük ortalama 800 ila 1000 arasında değişen bir hasta girişimiz var hastanemize. 2025 yılında bu sayıyı, 2025’in yarısına geldik ama 1500'lere çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Günlük muayene olmak için başvuran hasta sayısını 100'lerden, 150'lere, 200'lere çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Hastanemizin şu an randevuları çok yoğun değil. O yüzden bu açık çağrı niteliğinde bütün hastalarımızın, Tokat halkının, belki çevre illerden ilçelerden gelecek hastaların, fakültemize başvurarak, hastanemize başvurarak istedikleri hizmetleri hızlı bir şekilde almaları için bir kolaylık sağlayacaktır."

        Tel tedavisinde, çocuk bölümünde, diş eti tedavisinde, dolgu bölümünde, kanal tedavisinde, ağız diş çene cerrahisinde, bütün ana bilim dallarında, protetik diş tedavisinde günlük 150-200’e yakın hastanın tedavisini sağlayacak teknik donanım ve personele sahip olduklarını vurgulayan Yüce, "Bütün hizmetlerimiz, özel hastanelerde, özel kliniklerde hastaların elde edeceği hizmetten geri kalmayan, son teknoloji cihazlarla ve alanında çok yetkin hekimlerle uyguladığımız tedavilerdir. Bütün hastaları kurumumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Hatırlı da hastaların diş ölçülerinin alınması esnasında yaşadığı öğürme refleksinin, fakülteye kazandırılan dijital ölçü cihazı ile ortadan kalktığını aktararak şunları kaydetti:

        "Ölçü alım işlemleri hastalar açısından konforlu ve onları mutlu edecek bir süreç haline dönüştü. Bu cihazımızın ağız içi dijital ölçü almamızı sağlayan bir cihazımız. Bu cihaz ile birlikte biz çağın gerekliliklerini hem eğitim anlamında, hem de hasta tedavileri anlamında yakalamış bulunmaktayız. Bu cihaz ile birlikte net bir şekilde düzgün ölçüler alabiliyoruz. Hastaların konforunu artırmaya bu şekilde sahibiz ve yapacağımız işlemlerin çok daha düzgün, hastaya uyumlu bir şekilde yapılması imkanına sahip olmuş bulunuyoruz. Dijital ölçü alımı sırasında bulantı gibi olaylarla karşılaşmadığımız için hastaları kliniğimizde mutlu edecek cihazlarımızdan biri olacak bu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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