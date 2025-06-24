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        Tokat Belediyesi Topçam Mahallesi'nde yeni park yapacak

        Tokat Belediyesi, 2025 yılı park projeleri kapsamında Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu bölgesinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:42
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        Tokat Belediyesi Topçam Mahallesi'nde yeni park yapacak
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        Tokat Belediyesi, 2025 yılı park projeleri kapsamında Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu bölgesinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapacak.

        Belediyede yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, seyir terasından yeşil alanlara kadar birçok donatı yer alacak.

        Yeni park alanında çocuklar için modern oyun grupları, aileler için yürüyüş yolları ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Aynı zamanda 200 fidan toprakla buluşturularak bölgenin yeşil dokusu güçlendiriliyor.

        Yeni park alanlarının yapımına hızla devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Parkımız, Tokat genelinde yeni yapmayı planladığımız birçok yeni yeşil alan ve park projelerinden sadece biri. 2025 yılı boyunca kentin dört yanında park sayıları artırılacak yeşil alanlar genişletilecek ve yeni fidanlar toprakla buluşturulacak. Üretken belediyecilik vizyonumuzla Tokat'ın geleceğine yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında serin, yeşil ve canlı bir Tokat için durmadan çalışıyoruz. Tokat Belediyesi olarak, 'Yeşil Tokat' hedefiyle şehir genelinde çevreye duyarlı projelere hız verdik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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