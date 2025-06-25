Zile'de çıkan ot yangını söndürüldü
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Zincirli Süfla Mahallesi'nde boş arazide ot yangını çıktı.
Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda yangın söndürüldü.
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