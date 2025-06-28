Tokat'ta "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında kenelerin neden olduğu hastalıklar ele alındı

Konferansta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, kenelerin biyolojik yapısından başlayarak insan ve hayvan sağlığına etkilerine kadar çeşitli başlıklarda katılımcılara bilgi verdi.

TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, kenelerin neden olduğu hastalıklar konulu konferans düzenlendi.

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların anlatıldığı konferans düzenlendi.

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