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        Tokat'ta çoban ölü bulundu

        Tokat'ın Almus ilçesinde çoban öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:38
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        Tokat'ta çoban ölü bulundu
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        Tokat'ın Almus ilçesinde çoban öldü.

        İlçede çobanlık yapan 86 yaşındaki İbrahim Balcı'yı vatandaşlar sıra kayalar mevkisinde kayanın üzerinde hareketsiz halde buldu.

        Yapılan incelemenin ardından Balcı'nın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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