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        Tokat'ta tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı

        Tokat Belediyesi, İçişleri Bakanlığının bağımlılıkla mücadele kapsamında yayımladığı tebliğ doğrultusunda şehir genelindeki tehlike arz eden metruk evlerin yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:42
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        Tokat'ta tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı
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        Tokat Belediyesi, İçişleri Bakanlığının bağımlılıkla mücadele kapsamında yayımladığı tebliğ doğrultusunda şehir genelindeki tehlike arz eden metruk evlerin yıkımını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kapı ve pencereleri açık halde bulunan, hem çevre güvenliğini tehdit eden hem de sosyal risk oluşturan metruk yapılar tek tek tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında, Hoca Ahmet Caddesi'ndeki metruk ev, Gazi Paşa Caddesi üzerindeki metruk yapı, Behzat Bulvarı'nda bulunan terk edilmiş ev, Soğukpınar Mahallesi'ndeki metruk yapı hakkında yıkım kararı alınarak, bazı yapılar vatandaşların kendi imkanlarıyla, yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz eden tüm yapıları tespit ediyor, ya vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla yıkıyor ya da biz belediye olarak bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde güvenliği ve huzuru sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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