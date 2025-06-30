Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapıldı

        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapılı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapılı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla bir çalışmayı daha tamamladı. Tokat-Sivas bağlantı yolu üzerinde, Kemer Mahallesi ile Büyükbeybağı Mahallesi’nin kesişme noktasında yer alan alanda kontrollü kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi.

        Refüj, trafik ışıkları ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında refüj yapıldı, trafik ışıkları ve işaretçileri yerleştirildi, kaldırımlar tamamlanarak yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturuldu. Bölgede daha önce geçişlerin kontrolsüz olduğu Tokat-Sivas bağlantı yolundaki bu kavşakta yapılan düzenleme ile trafik akışı daha düzenli hale getirilirken, sürücü ve yayaların can güvenliği sağlanmış oldu.

        Güvenli ulaşım için çalışmalarının sürdüğünü belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kemer ve Büyükbeybağı mahallelerimizi birbirine bağlayan, Tokat-Sivas bağlantısında önemli bir geçiş noktası olan bu alanda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü kavşak düzenlemesini tamamladık. Şehrimizin ulaşım altyapısını modernleştirmek, trafik güvenliğini artırmak ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı
        Tokat'ta tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı
        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi
        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi
        Tokat'ta çoban ölü bulundu
        Tokat'ta çoban ölü bulundu
        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Profesör Keskin: Keneye çıplak elle dokunmak riskli
        Profesör Keskin: Keneye çıplak elle dokunmak riskli