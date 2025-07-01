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        Pazar ilçesinde buğday hasadı sürüyor

        Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:43
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        Pazar ilçesinde buğday hasadı sürüyor
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday hasadı sürüyor.

        İlçede ekimi yapılan milli buğday çeşidi Taner'in hasadı yapılıyor.

        Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Yüksek dane verimi, uzun boy ve yatmaya kesinlikle dayanıklı. Bugün buğdayda ilk hasadımızı Taner'le yaptık. Geçen yıl ürettiğimiz Taner buğdayları Pazar'da ve çevre ilçelerde tohumluk olarak kullanıldı. Diğer çeşitlerimizi de inşallah verimlerine göre bu yıl tohumluk olarak kullanacağız." dedi.

        Üreticilerden aldıkları güçle var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Kapar, "Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum." dedi.

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