Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 06 DMB 358 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan T.G, B.K.A, S.A. ve S.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü
        Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü
        Tokat'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
        Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Ba...
        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Ba...
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü