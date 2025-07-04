Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 06 DMB 358 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan T.G, B.K.A, S.A. ve S.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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