Erbaa narince bağ yaprağından 2 milyar liralık gelir bekleniyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağından bu yıl 2 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkati çeken Erbaa yaprağında hasat devam ediyor. Bu yıl yaşanan zirai don sebebiyle yaprak hasadı 1 ay gecikmeli başlarken üretimde ciddi bir düşüş yaşanmadı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağ yaprağının bölge ekonomisine katkısına vurgu yaparak, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa’da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi Erbaa narince bağ yaprağı ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı bu sene. Özellikle yaprak hasadında bir düşüş olabilir düşüncesi gerçekleşmişti ama gördüğümüz kadarıyla ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle yaprak hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Bağ yaprağı ile beraber üzümün de önemli olduğunu belirten Karagöl, şunları kaydetti: