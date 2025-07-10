TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Yeşilaya ziyaret
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yeşilay Tokat Şubesini ziyaret etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yeşilay Tokat Şubesini ziyaret etti.
Yılmaz, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş'i ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.
Yılmaz, şube başkanlığı görevini devreden Cihat Zülfüoğulları'na da yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Ateş de bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirdikleri çalışmalara verdiği destekten ötürü Yılmaz'a teşekkür etti.
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