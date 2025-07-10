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        Tokat Belediyesinden 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediyesince 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:03
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        Tokat Belediyesinden 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
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        Tokat Belediyesince 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üzeri kadınlar için ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

        Kuaför hizmeti, Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerinde veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Onları Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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