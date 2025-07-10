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        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açıldı

        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:20
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        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açıldı
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        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açıldı.

        Turkuaz renkli Gökmedrese'de Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşi Müjgan Arslan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan tarafından açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, yaptığı konuşmada, "Bugün önünde açılışını yaptığımız bu eserleri bırakan dedelerimizin mirasını, ruhunu çocuklarımıza öğretmemiz yansıtmamız gerekiyor. Biz sadece okul çağındaki öğrencilerimize değil, hayat boyu öğrenme felsefesiyle yetişkinlerimize de eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerden birisini de olgunlaşma enstitülerimiz üzerinden yapıyoruz." dedi.

        Sergi 3 gün açık kalacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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