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        Tokat'ta tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:44
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        Tokat'ta tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

        İddiaya göre, ilçede bir lokantada Z.Ö. isimli kadın ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ö, bıçakla S.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        S.Ç, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli Z.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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