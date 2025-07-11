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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü

        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:59
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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü
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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Merkeze bağlı Killik köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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