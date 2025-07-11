Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Killik köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
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