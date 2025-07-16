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        Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:41
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        Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Volkan G. idaresindeki 16 CVB 49 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Gökhan G., Salime Y. ve Fatma G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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