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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:07
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir'den oluşan üniversite heyeti, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Doğan da hazır bulundu.

        Gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli başlıklar ele alındı.

        Türkçe öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaz okulu kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde misafir edilmesi, araştırmacıların laboratuvar imkanlarından faydalanmak üzere davet edilmesi ve ortak akademik yayınların gerçekleştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Yılmaz, üniversitelerinin uluslararası vizyonu çerçevesinde bu tür ziyaret ve temasların artarak devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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