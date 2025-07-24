GÜNCELLEME - Tokat'ta kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Rüşan ve babası Şaban Coşkun'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Tokat ve Almus Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında atölyede hasar meydana geldi.
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