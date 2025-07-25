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        Tokat'ta şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'tın Zile ilçesinde şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:30
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        Tokat'ta şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'tın Zile ilçesinde şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı

        Serdar Atılgan idaresindeki 60 ACV 970 plakalı Turhal Belediyesine ait çöp nakil kamyonu, Pazar-Zile kara yolu Ütük Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Muammer Kültür ve Bekir Köysüren yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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