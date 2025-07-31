Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de koordinatörlükler ve merkez müdürlükleriyle gerçekleştirilen toplantılar sürüyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) koordinatörlükler ve merkez müdürlükleriyle gerçekleştirilen toplantılar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de koordinatörlükler ve merkez müdürlükleriyle gerçekleştirilen toplantılar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) koordinatörlükler ve merkez müdürlükleriyle gerçekleştirilen toplantılar devam ediyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında Rektörlük Senato Salonu'nda rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanlarının katılımıyla koordinatörlükler ve merkez müdürlükleri toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tokat Yazması Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, 2025-2026 akademik yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Verandadan düşen tek ayağı olmayan leyleği itfaiyeci havada yakaladı
        Verandadan düşen tek ayağı olmayan leyleği itfaiyeci havada yakaladı
        Tokat'ta yaralı leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Tokat'ta yaralı leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Tokat'ta 5. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
        Tokat'ta 5. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
        Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek hayatını kaybetti
        Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek hayatını kaybetti
        Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yak...
        Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yak...
        Tokat'ta cinayetten 25 yıldır aranan şüpheli yakalandı
        Tokat'ta cinayetten 25 yıldır aranan şüpheli yakalandı