        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu

        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu

        Tokat Belediyesi tarafından Bedestenlioğlu Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların ardından Denizli Caddesi asfaltlanarak yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:43
        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu
        Tokat Belediyesi tarafından Bedestenlioğlu Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların ardından Denizli Caddesi asfaltlanarak yenilendi.

        Yaklaşık iki hafta süren çalışmalarda belediye ekipleri gece gündüz mesai yaptı. Altyapının yenilenmesi, kaldırımların düzenlenmesi ve yolun genişletilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bu çalışma sadece yol yenileme değil; daha güvenli ve düzenli ulaşımın önünü açan önemli bir adımdır. Bedestenlioğlu Mahallesi'ni Yeniyurt Mahallesi'ne bağlayan bölgede sola dönüş cebi yaparak trafik akışını da rahatlattık." dedi.

