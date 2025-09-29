Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konferansı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konulu konferans yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konulu konferans yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi ile Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen konferans 15 Temmuz Kongre Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Konferansta, TOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Yusuf Koçak konuşmacı olarak yer aldı.

        Koçak, unutkanlığın her zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını belirterek Alzheimer hastalığı ile yaşlılığa bağlı unutkanlık arasındaki farkları anlattı. Doğru bilinen yanlışlara değinen Koçak, erken tanının önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Mert'in motosikletle giderken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 1 gözal...
        Mert'in motosikletle giderken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 1 gözal...
        Başçiftlik Belediyesi itfaiye aracı aldı
        Başçiftlik Belediyesi itfaiye aracı aldı
        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu
        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu
        Tokat'ta tarlalarda patates hasadı
        Tokat'ta tarlalarda patates hasadı
        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor
        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor
        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi