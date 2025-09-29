Başçiftlik Belediyesi itfaiye aracı aldı

Tokat'ın Başçiftlik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni itfaiye aracı aldı.

Belediye, masrafları nedeniyle eski araçlarını elden çıkararak son sistem özelliklere sahip yeni bir aracı filosuna kattı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende kurban kesilerek aracın hizmete alındığını belirtti.

Bolat, "İtfaiye aracımız ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. 3 ton su, 2 ton köpük olmak üzere toplam 5 ton söndürme kapasitesine sahip. Son sistem özellikleriyle bölgemizde hizmet verecek. Temennimiz yangınların hiç çıkmaması, ancak olası durumlara müdahale için aracımız hazırdır." dedi.