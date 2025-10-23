Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bin makaron ele geçirildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:22
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda bir adreste yaptıkları aramada bin makaron ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

