Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Hastanesinde gebe okulu açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde gebe okulu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Hastanesinde gebe okulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde gebe okulu açıldı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Hastanesi bünyesindeki gebe okulu Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumun teşvik edilmesi, gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması, anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan "Normal Doğum Eylem Planı" doğrultusunda faaliyete geçti.

        Gebe okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Gebe okulumuz anne adaylarımızın kendilerini daha güçlü, bilinçli ve güvenli hissetmelerine katkı sağlayacaktır. Bu hizmetin şehrimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de sinema günleri düzenlendi
        TOGÜ'de sinema günleri düzenlendi
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde 144 sikke bulundu
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde 144 sikke bulundu
        TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf ve zanaatkar hak ettiği gelir düzeyine...
        TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf ve zanaatkar hak ettiği gelir düzeyine...
        TESK Genel Başkanı Palandöken'den gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmes...
        TESK Genel Başkanı Palandöken'den gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmes...
        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Tokat'tra fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        Tokat'tra fuhuş operasyonu: 5 tutuklama