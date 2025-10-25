Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi altın ile ödüllendirildi

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, altın ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:35
        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Ensar, antrönörü Aziz Erdoğdu ile Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal'ı ziyaret etti.

        Soysal, Akbaş'ı tebrik ederek, "Akbaş'ın derece yapmayı bizleri çok mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Beldemizden daha çok sporcunun başarılı olacağına inanıyorum." dedi

        Erdoğdu da başkanlarının her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, "İnşallah daha çok derece yaparız." ifadesini kullandı.

        Soysal, Akbaş'a çeyrek altın hediye etti.

