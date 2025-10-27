Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, görevine başladı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Yeşim Altın görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Yeşim Altın görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığının 110. dönem Kaymakam atamaları kurasında Yeşilyurt ilçesine atanan Yeşim Altın'ı Hükmet Konağı önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

        Kaymakam Altın, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tanıştı.

        Kaymakam Altın daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tokat'ta okullarda YEDAM tanıtıldı
        Tokat'ta okullarda YEDAM tanıtıldı
        Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekteri ve İl Genel Meclis Başkanı muhtarlarla...
        Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekteri ve İl Genel Meclis Başkanı muhtarlarla...
        Erbaaspor – Bucaspor : 4-3
        Erbaaspor – Bucaspor : 4-3
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutukla...
        Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutukla...