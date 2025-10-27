Yeşilyurt Kaymakamı Altın, görevine başladı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Yeşim Altın görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının 110. dönem Kaymakam atamaları kurasında Yeşilyurt ilçesine atanan Yeşim Altın'ı Hükmet Konağı önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.
Kaymakam Altın, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tanıştı.
Kaymakam Altın daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
