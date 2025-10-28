Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:03
        Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Yeşilyurt Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet konulu şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu, marşlar seslendirdi.

        Öğrenciler, kutlama sonunda hep beraber Cumhuriyet pastası kesti.

        Kutlama programına, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Ersin Göktürk, Şehit Ali Gülhan Anaokulu Müdürü Yasin Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

