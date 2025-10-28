Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Pazar ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ramazan Teke ve Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar çelenk sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Murat Görmüş ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından çelenk sunuldu.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sunduktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

