        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:24
        Tokat'ta evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Niksar ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şehir dışına çıktığı dönemde evinin penceresinin kırılarak 3 altın yüzük, 2 gümüş yüzük ile çeşitli ev eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerince (JASAT) yürütülen araştırma sonucunda, hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

