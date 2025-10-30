Tokat'ta evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerince (JASAT) yürütülen araştırma sonucunda, hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niksar ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şehir dışına çıktığı dönemde evinin penceresinin kırılarak 3 altın yüzük, 2 gümüş yüzük ile çeşitli ev eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

